Initiation au Cirque – Autour du spectacle le Lac des Cygnes 1 Rue de la Feuille Argentan, 6 décembre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Atelier de découverte du cirque chorégraphié, avec la compagnie L’Éolienne.

Ouvert à tous et toutes, sans condition de niveau..

2023-12-06 10:00:00 fin : 2023-12-06 12:00:00. .

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



Choreographed circus discovery workshop with Compagnie L?Éolienne.

Open to all, regardless of level.

Taller para descubrir el circo coreografiado, con la compañía L’Éolienne.

Abierto a todos, independientemente del nivel.

Workshop zur Entdeckung des choreografierten Zirkus, mit der Kompanie L’Éolienne.

Offen für alle, ohne Vorkenntnisse.

Mise à jour le 2023-10-10 par Argentan Intercom