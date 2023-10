Concert Jean-Jacques Goldman par Non-Homogué 1 Rue de la Feuille Argentan, 28 novembre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Le concert événement du mois de Novembre à Argentan dans le cadre de Movember aura lieu le mardi 28 novembre 2023 à 20h00 au Quai des Arts d’Argentan.

Après le succès de l’an dernier avec le tribut de Super Tramp, la fédération des Commerçants, Artisans et Industriels du bassin d’Argentan organise cette fois-ci un concert pour redécouvrir les tubes du groupe légendaire Goldman interprétées par Non Homologué.

Les bénéfices seront reversés à Movember.

PRIX UNIQUE :

25€ debout

32€ assis.

2023-11-28 20:00:00 fin : 2023-11-28 . .

1 Rue de la Feuille

Argentan 61200 Orne Normandie



The Movember concert event for November in Argentan will take place on Tuesday, November 28, 2023 at 8:00 pm at the Quai des Arts in Argentan.

Following on from last year’s success with the Super Tramp tribute, the federation of shopkeepers, craftsmen and industrialists in the Argentan basin is this time organizing a concert to rediscover the hits of the legendary Goldman group, performed by Non Homologué.

Profits will be donated to Movember.

SINGLE PRICE :

25? standing

32? seated

El concierto Movember del mes de noviembre en Argentan tendrá lugar el martes 28 de noviembre de 2023 a las 20.00 horas en el Quai des Arts de Argentan.

Tras el éxito del año pasado con el homenaje a Super Tramp, la federación de comerciantes, artesanos e industriales de la cuenca de Argentan organiza esta vez un concierto para redescubrir los éxitos del mítico grupo Goldman interpretados por Non Homologué.

Los beneficios se donarán a Movember.

PRECIO ÚNICO :

25? de pie

32? sentado

Das Konzertereignis des Monats November in Argentan im Rahmen des Movember findet am Dienstag, den 28. November 2023 um 20.00 Uhr im Quai des Arts in Argentan statt.

Nach dem Erfolg des letzten Jahres mit dem Tribut von Super Tramp organisiert die Fédération des Commerçants, Artisans et Industriels du Bassin d’Argentan dieses Mal ein Konzert, um die Hits der legendären Gruppe Goldman, interpretiert von Non Homologué, neu zu entdecken.

Die Einnahmen werden an Movember gespendet.

EINZIGER PREIS:

25? stehend

32? sitzend

Mise à jour le 2023-10-27 par Argentan Intercom