MADEMOISELLE GAZOLE – Cie Ito Ita 1 Rue de la Feuille Argentan, 22 novembre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Un conte d’anticipation dans lequel une « enfant à louer » cherche à savoir qui elle est et d’où elle vient. L’histoire se passe dans un monde dans lequel les enfants n’appartiennent plus à leurs parents pour toute la vie : ils sont des agents spéciaux, travaillant pour des sociétés qui proposent de les louer. Missionnés à l’heure ou à la journée, ils interviennent pour tout type d’évènement, allant des fêtes d’anniversaire ou pour la lecture d’histoires avant de se coucher.

La meilleure de ces agents, c’est Mademoiselle. Elle est toujours accompagnée de son majordome, Gazole. Mais lorsque Mademoiselle s’interroge sur sa vie et cherche à savoir d’où elle vient, elle va entraîner Gazole dans une aventure qui va enrayer les mécanismes de L’Agence….

2023-11-22 19:00:00 fin : 2023-11-22 20:00:00. .

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



An anticipation tale in which a « child for hire » tries to find out who she is and where she comes from. The story takes place in a world where children no longer belong to their parents for life: they are special agents, working for companies that offer them for hire. Working on an hourly or daily basis, they are available for all kinds of events, from birthday parties to bedtime stories.

The best of these agents is Mademoiselle. She is always accompanied by her butler, Gazole. But when Mademoiselle wonders about her life and where she comes from, she drags Gazole along on an adventure that throws the Agency into disarray?

Un cuento futurista en el que una « niña de alquiler » intenta averiguar quién es y de dónde viene. La historia se desarrolla en un mundo en el que los niños ya no pertenecen a sus padres de por vida: son agentes especiales que trabajan para empresas que se ofrecen a contratarlos. Trabajando por horas o por días, están disponibles para todo tipo de eventos, desde fiestas de cumpleaños hasta para leer cuentos antes de dormir.

La mejor de estas agentes es Mademoiselle. Siempre va acompañada de su mayordomo, Gazole. Pero cuando Mademoiselle se pregunta sobre su vida e intenta averiguar de dónde viene, arrastra a Gazole a una aventura que trastornará el tejido mismo de La Agencia..

Eine Zukunftsgeschichte, in der ein « Mietkind » herauszufinden versucht, wer sie ist und woher sie kommt. Die Geschichte spielt in einer Welt, in der Kinder nicht mehr ein Leben lang ihren Eltern gehören: Sie sind Spezialagenten, die für Firmen arbeiten, die sie vermieten. Sie werden stunden- oder tageweise engagiert und kommen für alle möglichen Veranstaltungen zum Einsatz, von Geburtstagsfeiern bis hin zum Vorlesen von Gute-Nacht-Geschichten.

Die beste dieser Agenten ist Mademoiselle. Sie wird immer von ihrem Butler Gazole begleitet. Doch als Mademoiselle über ihr Leben nachdenkt und versucht herauszufinden, woher sie kommt, verwickelt sie Gazole in ein Abenteuer, das die Mechanismen der Agency zum Erliegen bringt

