Catherine Lara – IDENTITES 1 Rue de la Feuille Argentan, 18 novembre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Une association détonante d’identités qui se confrontent et se confondent. Catherine Lara et son violon vous entraînent dans l’univers des danseurs de la Compagnie Kumo, au rythme de ses

compositions et de musiques cinématographiques.

Laissez vous émerveiller par un voyage empreint d’émotions et de poésie, où chacun incarne avec force et générosité ce qui forge son identité. Choc des générations, des univers artistiques et des cultures : en apparence, tout semble opposer Catherine Lara et la Compagnie Kumo. Et pourtant… Quand elle découvre le travail de ces danseurs, elle est séduite. Ensemble, ils créent ce spectacle riche en émotions, qui donne corps aux quêtes qui nous taraudent tous. Leurs différences deviennent alors autant d’atouts qui vont les unir, le temps d’un spectacle rythmé, onirique et singulier..

2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 21:20:00. .

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



An explosive combination of identities that clash and merge. Catherine Lara and her violin take you into the world of Compagnie Kumo dancers, to the rhythm of her compositions and cinematic music

compositions and cinematic music.

Let yourself be enchanted by an emotional and poetic journey, where each dancer embodies with strength and generosity the essence of his or her identity. Clash of generations, artistic universes and cultures: on the surface, everything seems to oppose Catherine Lara and Compagnie Kumo. And yet? When she discovered the work of these dancers, she was seduced. Together, they created a show rich in emotion, giving substance to the quests that plague us all. Their differences become the assets that unite them in a rhythmic, dreamlike and singular show.

Una combinación explosiva de identidades que chocan y se fusionan. Catherine Lara y su violín te llevan al mundo de los bailarines de la Compagnie Kumo, al ritmo de sus propias composiciones y música cinematográfica

composiciones y música cinematográfica.

Déjese hechizar por un viaje lleno de emoción y poesía, donde cada bailarín encarna con fuerza y generosidad la esencia de su identidad. Choque de generaciones, de universos artísticos y de culturas: a primera vista, todo parece oponerse a Catherine Lara y a la Compagnie Kumo. ¿Y sin embargo? Cuando descubrió el trabajo de estos bailarines, quedó seducida. Juntos, crearon un espectáculo rico en emociones, dando contenido a las búsquedas que nos acosan a todos. Sus diferencias se convierten en las bazas que les unen en este espectáculo rítmico, onírico y único.

Eine explosive Verbindung von Identitäten, die sich gegenüberstehen und miteinander verschmelzen. Catherine Lara und ihre Geige entführen Sie in die Welt der Tänzer der Compagnie Kumo

kompositionen und Filmmusik.

Lassen Sie sich von einer Reise voller Emotionen und Poesie verzaubern, auf der jeder mit Kraft und Großzügigkeit das verkörpert, was seine Identität ausmacht. Der Zusammenprall von Generationen, künstlerischen Welten und Kulturen: Auf den ersten Blick scheint alles zwischen Catherine Lara und der Compagnie Kumo zu stehen. Und doch? Als sie die Arbeit dieser Tänzer kennenlernt, ist sie begeistert. Gemeinsam kreieren sie ein emotionales Stück, in dem die Suche, die uns alle bewegt, Gestalt annimmt. Ihre Unterschiede werden zu Trümpfen, die sie in einer rhythmischen, traumhaften und einzigartigen Aufführung vereinen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Argentan Intercom