Une Bérénice – Cie Théatre en oeuvre – Spectacle de sortie de résidence 1 Rue de la Feuille Argentan, 2 novembre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

La Compagnie Théâtre en Œuvre est en résidence au Quai des Arts du 23 octobre au 3 novembre 2023. À cette occasion, le public est convié à une répétition de leur futur spectacle, intitulé

Une Bérénice.

La pièce Bérénice de Jean Racine, est présentée comme le sommet de la tragédie classique, elle fascine et enchante par sa langue sublime. Mais qu’en est-il du corps ? L’enjeu de la mise

en scène de Jean-Yves Lazennec sera de transposer le texte au travers des arts du cirque. Le mélange de la langue du XVIIe siècle et les corps contemporains suspendus permettront cette recherche théâtrale métaphorique.

Parmi les éléments de scénographie, on trouvera des structures métalliques, ossature d’un palais improbable, ainsi qu’un piano à queue suspendu, à la fois antichambre, huis-clos ou instrument dont jouera Bérénice..

2023-11-02 18:30:00 fin : 2023-11-02 19:30:00. .

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



The Compagnie Théâtre en ?uvre is in residence at Quai des Arts from October 23 to November 3, 2023. On this occasion, the public is invited to a rehearsal of their future show, entitled

Une Bérénice.

Jean Racine’s play Bérénice has been hailed as the pinnacle of classical tragedy, fascinating and enchanting audiences with its sublime language. But what about the body? What is at stake in

jean-Yves Lazennec?s challenge is to transpose the text into the circus arts. The blend of 17th-century language and suspended contemporary bodies will enable this metaphorical theatrical research.

The scenic elements include metal structures, the backbone of an improbable palace, and a suspended grand piano, at once an antechamber, an enclosure and an instrument played by Bérénice.

La compañía Théâtre en ?uvre residirá en el Quai des Arts del 23 de octubre al 3 de noviembre de 2023. Para celebrarlo, se invita al público a un ensayo de su próximo espectáculo, titulado

Une Bérénice.

La obra Berenice, de Jean Racine, ha sido aclamada como la cumbre de la tragedia clásica, fascinando y encantando al público con su lenguaje sublime. Pero, ¿y el cuerpo? ¿Qué está en juego en

de Jean-Yves Lazennec será transponer el texto a través de las artes circenses. La mezcla de lenguaje del siglo XVII y cuerpos contemporáneos suspendidos permitirá esta exploración teatral metafórica.

La escenografía incluye estructuras metálicas, columna vertebral de un improbable palacio, y un piano de cola suspendido, a la vez antesala, sala de cámara e instrumento tocado por Bérénice.

Die Compagnie Théâtre en ?uvre hat vom 23. Oktober bis zum 3. November 2023 einen Aufenthalt im Quai des Arts. Aus diesem Anlass ist das Publikum zu einer Probe ihres zukünftigen Stücks mit dem Titel

Eine Bérénice.

Das Stück Bérénice von Jean Racine gilt als der Höhepunkt der klassischen Tragödie und fasziniert und verzaubert durch seine erhabene Sprache. Aber was ist mit dem Körper? Die Herausforderung der Inszenierung

von Jean-Yves Lazennec besteht darin, den Text mithilfe der Zirkuskünste umzusetzen. Die Mischung aus der Sprache des 17. Jahrhunderts und den hängenden zeitgenössischen Körpern wird diese metaphorische theatralische Suche ermöglichen.

Zu den Bühnenelementen gehören Metallstrukturen, die das Gerüst eines unwahrscheinlichen Palastes bilden, sowie ein hängender Flügel, der gleichzeitig Vorraum, geschlossenes Zimmer und Instrument ist, auf dem Bérénice spielen wird.

