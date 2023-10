Atelier Théâtre et Cirque Aérien – en lien avec la résidence Bérénice 1 Rue de la Feuille Argentan, 31 octobre 2023, Argentan.

Le Quai des Arts et la Compagnie Théâtre en Œuvre organisent un atelier aérien, entre théâtre et cirque, autour de la résidence de création du spectacle Une Bérénice, en octobre.

La réflexion sur le lien entre les sons et les mouvements sera au cœur de l’atelier ; comment l’incarnation d’un texte modifie ou non l’état corporel du comédien, son mouvement ? Doit-on représenter un texte dramatique avec des mouvements dramatiques, ou au contraire, créer une rupture ?

La danseuse et circassienne Marion Soyer accompagnera les participants dans leurs premiers pas de théâtre aérien. Equipés de baudriers, les apprentis circassiens seront invités à s’élever dans les airs pour y effectuer des mouvements dansés, en musique et en voix.

Mardi 31 octobre 2023, de 18h30 à 20h30

au Quai des Arts – 1 rue de la feuille, 61200 Argentan – en Salle « Quai A »

Atelier ouvert aux ados et adultes, dès 15 ans, sans condition de niveau

Gratuit, sur inscription (nombre de places limité !)

Renseignements et inscriptions : auprès de Lisa Brilland, chargée d’action culturelle du Quai des Arts

02 33 39 69 10 – lisa.brilland@quaidesarts.fr.

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



Quai des Arts and Compagnie Théâtre en ?uvre are organizing an aerial workshop, a cross between theater and circus, around the creation residency for the show Une Bérénice, in October.

The workshop will focus on the link between sound and movement: how does the embodiment of a text modify the actor?s body and movement? Should we represent a dramatic text with dramatic movements, or on the contrary, create a rupture?

Dancer and circus artist Marion Soyer will accompany participants as they take their first steps in aerial theater. Equipped with harnesses, the apprentice circus artists will be invited to soar through the air, performing danced movements to music and voice.

Tuesday, October 31, 2023, 6:30 pm to 8:30 pm

at Quai des Arts – 1 rue de la feuille, 61200 Argentan – in Salle » Quai A »

Workshop open to teenagers and adults, aged 15 and over, regardless of level

Free, on registration (limited number of places!)

Information and registration: with Lisa Brilland, Quai des Arts cultural action officer

02 33 39 69 10 ? lisa.brilland@quaidesarts.fr

El Quai des Arts y la Compagnie Théâtre en ?uvre organizan un taller aéreo, a caballo entre el teatro y el circo, coincidiendo con la residencia de creación del espectáculo Une Bérénice en octubre.

El taller se centrará en el vínculo entre sonido y movimiento: ¿cómo afecta la encarnación de un texto al cuerpo y al movimiento del actor? ¿Debemos representar un texto dramático con movimientos dramáticos o, por el contrario, crear una ruptura?

La bailarina y artista circense Marion Soyer acompañará a los participantes en sus primeros pasos en el teatro aéreo. Equipados con arneses, los aprendices de artistas de circo serán invitados a elevarse en el aire para realizar movimientos danzados al son de la música y la voz.

Martes 31 de octubre de 2023, de 18.30 h a 20.30 h

en el Quai des Arts – 1 rue de la feuille, 61200 Argentan – en la sala « Quai A »

Taller abierto a adolescentes y adultos a partir de 15 años, independientemente de su nivel

Gratuito, inscripción obligatoria (plazas limitadas)

Información y reservas: póngase en contacto con Lisa Brilland, responsable de acción cultural del Quai des Arts

02 33 39 69 10 ? lisa.brilland@quaidesarts.fr

Der Quai des Arts und die Compagnie Théâtre en ?uvre organisieren einen Luftworkshop zwischen Theater und Zirkus rund um die Residenz zur Kreation des Stücks Une Bérénice im Oktober.

Im Mittelpunkt des Workshops steht die Reflexion über die Verbindung zwischen Klängen und Bewegungen; wie verändert die Verkörperung eines Textes den Körperzustand des Schauspielers, seine Bewegung oder nicht? Soll man einen dramatischen Text mit dramatischen Bewegungen darstellen oder im Gegenteil einen Bruch schaffen?

Die Tänzerin und Zirkusartistin Marion Soyer wird die Teilnehmer bei ihren ersten Schritten im Lufttheater begleiten. Ausgestattet mit Klettergurten werden die Zirkuslehrlinge aufgefordert, sich in die Luft zu erheben, um dort tänzerische Bewegungen mit Musik und Stimme auszuführen.

Dienstag, 31. Oktober 2023, von 18.30 bis 20.30 Uhr

im Quai des Arts – 1 rue de la feuille, 61200 Argentan – im Saal « Quai A »

Offener Workshop für Teenager und Erwachsene, ab 15 Jahren, ohne Vorkenntnisse

Kostenlos, nach Anmeldung (begrenzte Anzahl an Plätzen!)

Informationen und Anmeldungen: bei Lisa Brilland, Beauftragte für Kulturarbeit des Quai des Arts

02 33 39 69 10 ? lisa.brilland@quaidesarts.fr

