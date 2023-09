Stage de cirque et de danse : Cie Eolienne 1 Rue de la Feuille Argentan Catégories d’Évènement: Argentan

Orne Stage de cirque et de danse : Cie Eolienne 1 Rue de la Feuille Argentan, 23 octobre 2023, Argentan. Argentan,Orne Autour du spectacle Le Lac des cygnes (page 13 du programme) Stage de cirque chorégraphié, avec la compagnie L’Éolienne Ouvert aux ados de 14 à 17 ans Stage de 3 jours : lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 octobre (vacances de la Toussaint).

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



Swan Lake (page 13 of program) Choreographed circus workshop, with the L?Éolienne company Open to teens aged 14 to 17 3-day workshop: Monday, October 23, Tuesday, October 24 and Wednesday, October 25 (All Saints? vacation) El lago de los cisnes (página 13 del programa) Taller de circo coreografiado, con la compañía L’Éolienne Abierto a adolescentes de 14 a 17 años Curso de 3 días: lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de octubre (festividad de Todos los Santos) Rund um die Aufführung Le Lac des cygnes (Seite 13 des Programms) Choreographiertes Zirkuspraktikum, mit der Kompanie L?Éolienne Offen für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 3-tägiger Kurs: Montag, 23., Dienstag, 24. und Mittwoch, 25. Oktober (Allerheiligenferien) Mise à jour le 2023-09-25 par Argentan Intercom Détails Catégories d’Évènement: Argentan, Orne Autres Lieu 1 Rue de la Feuille Adresse 1 Rue de la Feuille Quai des Arts Ville Argentan Departement Orne Lieu Ville 1 Rue de la Feuille Argentan latitude longitude 48.73844;-0.02475

