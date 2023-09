Monsieur Henri 1 Rue de la Feuille Argentan, 20 octobre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

De Judas à Manuel Valls, la folle histoire du centre-gauche !

À la croisée de la conférence, du one man show et de la pièce de théâtre, Monsieur Henri prend le public par la main pour revisiter l’histoire politique française dans un tourbillon

drolatique.

Le personnage de « Monsieur Henri », inspiré de l’historien Henri Guillemin, replonge dans les livres d’histoire de notre enfance, le sourire aux lèvres et les yeux grands ouverts. Son objectif : transmettre l’Histoire dans la légèreté.

Avec pour seuls décors et accessoires un bureau, une chaise, un escabeau et quantité de feuilles, le comédien François Piel- Flamme incarne tous les personnages qu’il rencontre dans cette folle conférence.

Mais Monsieur Henri n’est pas là pour convaincre. Il se contente de remarquer ; libre à chacun de se faire sa propre opinion !.

2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 21:20:00. .

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



From Judas to Manuel Valls, the crazy history of the center-left!

A cross between a lecture, a one-man show and a play, Monsieur Henri takes the audience by the hand to revisit French political history in a whirlwind of

whirlwind.

The character of « Monsieur Henri », inspired by the historian Henri Guillemin, plunges back into the history books of our childhood, smiling and wide-eyed. His aim: to pass on history in a light-hearted way.

With only a desk, a chair, a stepladder and lots of leaves as backdrops and props, actor François Piel-Flamme embodies all the characters he encounters in this madcap lecture.

But Monsieur Henri isn’t here to convince. He merely points out the facts, leaving everyone free to make up their own minds!

De Judas a Manuel Valls, ¡la loca historia del centro-izquierda!

A caballo entre una conferencia, un espectáculo unipersonal y una obra de teatro, Monsieur Henri lleva al público de la mano para repasar la historia política francesa en un torbellino de

torbellino.

El personaje de « Monsieur Henri », inspirado en el historiador Henri Guillemin, se sumerge en los libros de historia de nuestra infancia, sonriente y con los ojos muy abiertos. Su objetivo: transmitir la historia de forma desenfadada.

Con sólo un escritorio, una silla, una escalera de mano y muchas hojas como telón de fondo y atrezzo, el actor François Piel-Flamme encarna a todos los personajes con los que se encuentra en esta alocada conferencia.

Pero Monsieur Henri no está aquí para convencer. Se limita a exponer los hechos y deja que el público decida por sí mismo

Von Judas bis Manuel Valls: Die verrückte Geschichte der linken Mitte!

An der Schnittstelle zwischen Vortrag, Ein-Mann-Show und Theaterstück nimmt Monsieur Henri das Publikum an die Hand, um die politische Geschichte Frankreichs in einem Wirbelsturm neu zu beleuchten

drollig.

Die Figur « Monsieur Henri », inspiriert durch den Historiker Henri Guillemin, taucht mit einem Lächeln auf den Lippen und weit geöffneten Augen in die Geschichtsbücher unserer Kindheit ein. Sein Ziel ist es, Geschichte mit Leichtigkeit zu vermitteln.

Mit einem Schreibtisch, einem Stuhl, einer Trittleiter und vielen Blättern als einzigem Bühnenbild und Requisiten verkörpert der Schauspieler François Piel- Flamme alle Personen, denen er in dieser verrückten Konferenz begegnet.

Aber Monsieur Henri ist nicht da, um zu überzeugen. Jeder kann sich seine eigene Meinung bilden

Mise à jour le 2023-09-25 par Argentan Intercom