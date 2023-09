Pour le Meilleur et Pour le Pire : Booder et Rebecca Hampton 1 Rue de la Feuille Argentan, 7 octobre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Jeanne est une organisatrice de mariages bienveillante et appliquée, mais bien qu’elle travaille d’arrache-pied, entre l’EHPAD de son père et les études de sa fille, les dettes s’accumulent dangereusement.

Prise à la gorge, elle mise beaucoup sur le mariage très chic pour lequel elle et son assistant, le naïf et dévoué Serge, ont été engagés ce samedi. C’est sûr : cette fois, elle va pouvoir solder ses comptes et payer tous ses créanciers ! Sauf que toutes les personnes du staff disparaissent mystérieusement, les unes après les autres, mettant la cérémonie en péril…

Mais pour Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer : ce mariage doit avoir lieu, pour le meilleur… et pour le pire !.

2023-10-07 20:00:00 fin : 2023-10-07 21:30:00. .

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



Jeanne is a caring and diligent wedding planner, but despite her hard work, between her father?s nursing home and her daughter?s studies, her debts are piling up dangerously.

Caught between a rock and a hard place, she is banking heavily on the very chic wedding for which she and her assistant, the naive and devoted Serge, have been hired this Saturday. It’s a sure thing: this time, she’ll be able to settle her accounts and pay off all her creditors! Except that one by one, everyone on the staff mysteriously disappears, putting the ceremony in jeopardy?

But for Jeanne and Serge, there’s no question of giving up: this wedding must go ahead, for better?and for worse!

Jeanne es una cuidadosa y diligente organizadora de bodas, pero aunque trabaja duro, entre la residencia de ancianos de su padre y los estudios de su hija, las deudas se acumulan peligrosamente.

Atrapada entre la espada y la pared, apuesta fuerte por la boda tan chic para la que ella y su ayudante, el ingenuo y abnegado Serge, han sido contratados este sábado. Es algo seguro: ¡esta vez podrá saldar sus cuentas y pagar a todos sus acreedores! Salvo que uno tras otro de los empleados ha desaparecido misteriosamente, poniendo en peligro la ceremonia..

Pero Jeanne y Serge no se rinden: la boda debe celebrarse, para bien o para mal

Jeanne ist eine wohlwollende und fleißige Hochzeitsplanerin. Doch obwohl sie zwischen dem Pflegeheim ihres Vaters und dem Studium ihrer Tochter hart arbeitet, häufen sich die Schulden gefährlich an.

Da ihr das Wasser bis zum Hals steht, setzt sie alles auf die schicke Hochzeit, für die sie und ihr Assistent, der naive und engagierte Serge, am Samstag engagiert wurden. Diesmal wird sie ihre Konten ausgleichen und alle ihre Gläubiger bezahlen können Doch dann verschwinden alle Mitarbeiter auf mysteriöse Weise, einer nach dem anderen, und die Zeremonie ist in Gefahr

Doch Jeanne und Serge wollen nicht aufgeben: Die Hochzeit muss stattfinden, in guten wie in schlechten Zeiten!

