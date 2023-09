Présentation de saison aux familles 1 Rue de la Feuille Argentan, 7 octobre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Dans sa programmation, le Quai des Arts propose des spectacles adaptés au jeune public. Cette année, une vingtaine de projets sont ciblés pour les enfants, à partir de 3 ans et jusqu’à l’adolescence.

L’équipe du théâtre propose aux familles un temps de présentation, adressé aux parents et aux enfants, le samedi 7 octobre matin. Les familles pourront découvrir la sélection jeune public et être conseillés sur les spectacles et ateliers les plus adaptés pour chaque tranche d’âge. Le tout ponctué d’une petite pause gourmande !

Côté billetterie, les modalités tarifaires des spectacles et les conditions d’inscriptions aux ateliers seront également détaillées. Suite à la présentation, les familles pourront effectuer leurs réservations et inscriptions au guichet, sur un créneau dédié.

Gratuit, sur réservation (nombre de places limité !).

2023-10-07 10:30:00 fin : 2023-10-07 11:30:00. .

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



In its programming, Quai des Arts offers shows adapted to young audiences. This year, some twenty projects are targeted at children, from the age of 3 through to adolescence.

On Saturday morning, October 7, the theater team is hosting a presentation for parents and children. Families will be able to discover the selection for young audiences and receive advice on the shows and workshops best suited to each age group. All this punctuated by a little gourmet break!

On the ticketing side, details of show prices and workshop registration conditions will also be provided. Following the presentation, families will be able to book and register at the box office, in a dedicated time slot.

Free, on reservation (limited number of places!)

En el marco de su programación, el Quai des Arts ofrece espectáculos adaptados al público infantil. Este año, una veintena de proyectos se dirigen a niños desde los 3 años hasta la adolescencia.

El equipo del teatro organiza una presentación familiar para padres e hijos el sábado 7 de octubre por la mañana. Las familias podrán descubrir la selección para público joven y asesorarse sobre los espectáculos y talleres más adecuados para cada grupo de edad. Todo ello amenizado con una pequeña merienda

En cuanto a la venta de entradas, también se informará de los precios de los espectáculos y de cómo inscribirse en los talleres. Tras la presentación, las familias podrán reservar e inscribirse en la taquilla, en una franja horaria dedicada a ello.

Gratuito, previa reserva (plazas limitadas)

In seinem Programm bietet der Quai des Arts Aufführungen an, die für ein junges Publikum geeignet sind. In diesem Jahr sind etwa 20 Projekte auf Kinder ab 3 Jahren bis zum Teenageralter ausgerichtet.

Das Team des Theaters bietet Familien am Samstag, den 7. Oktober morgens eine Vorstellung an, die sich an Eltern und Kinder richtet. Die Familien können die Auswahl für junges Publikum kennenlernen und sich beraten lassen, welche Aufführungen und Workshops für welche Altersgruppe am besten geeignet sind. Das Ganze wird von einem kleinen Imbiss begleitet!

Im Kartenvorverkauf werden auch die Preismodalitäten der Aufführungen und die Anmeldebedingungen für die Workshops erläutert. Im Anschluss an die Präsentation können die Familien ihre Reservierungen und Anmeldungen am Schalter vornehmen.

Kostenlos, mit Reservierung (begrenzte Anzahl an Plätzen!)

Mise à jour le 2023-09-28 par Argentan Intercom