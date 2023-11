SOIREE DE L’AVENT 1 rue de la Déportation Vieux-Moulin, 8 décembre 2023, Vieux-Moulin.

Vieux-Moulin,Vosges

Le comité des fêtes de Vieux Moulin organise une soirée de l’avent,

Au programme :

Un menu préparé et des animations et surprises.

Sur réservation.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 22:00:00. 25 EUR.

1 rue de la Déportation

Vieux-Moulin 88210 Vosges Grand Est



The Vieux Moulin festival committee is organizing an Advent evening,

On the program:

A prepared menu, entertainment and surprises.

Reservations required.

La comisión de fiestas del Vieux Moulin organiza una velada de Adviento,

En el programa:

Un menú preparado, animaciones y sorpresas.

Reserva obligatoria.

Das Festkomitee von Vieux Moulin organisiert einen Adventsabend,

Auf dem Programm stehen:

Ein vorbereitetes Menü sowie Animationen und Überraschungen.

Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT SAINT DIE DES VOSGES