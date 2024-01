DESSINE-MOI UN PIANO 1, rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez, mardi 12 mars 2024.

Castelnau-le-Lez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:00:00

fin : 2024-03-12 21:15:00

C’est l’histoire d’un pianiste qui prépare, entretient et astique le piano pour le concert du maestro…

C’est aussi l’histoire d’un pianiste qui découvre que les 88 touches du clavier ont disparu…

C’est encore l’histoire d’un pianiste qui s’aperçoit que son instrument de travail est sur écoute…

Et si c’était l’histoire d’un artiste qui interprète de trois manières différentes le début d’un spectacle et enchaîne directement sur la fin de la représentation… car dans un seul en scène, comme dans une pièce de théâtre, l’important c’est le début pour capter le public et la fin pour capter ses applaudissements… le milieu on s’en arrange toujours…

Tout public

Durée 1h15

EUR.

1, rue de la Crouzette

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



