CALIGULA 1, rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez, mardi 27 février 2024.

Castelnau-le-Lez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 20:00:00

fin : 2024-02-27 21:30:00

Lorsque le théâtre sonde les profondeurs les plus obscures de l’âme humaine et qu’il le fait dans une langue sans fioritures, il s’inscrit forcément dans l’éternité. Avec Caligula, Camus nous parle de liberté, mais une liberté qui serait avant tout un affranchissement de toutes les règles morales imposées par les hommes et par Dieu.

La liberté mégalomaniaque de Caligula c’est, élevée à la dimension de la société toute entière, celle que s’octroie le criminel dans son délire de toute puissance. Avec ce Caligula, la Compagnie des Perspectives nous offre un spectacle totalement réussi, magistral !

Tout public

Durée 1h30

EUR.

1, rue de la Crouzette

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



