COURGETTE 1, rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez, mardi 23 janvier 2024.

Castelnau-le-Lez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 20:00:00

fin : 2024-01-23 22:00:00

Icare, alias Courgette, un jeune garçon de bientôt 10 ans vit seul avec sa mère alcoolique. Un jour où elle est dans une profonde tristesse, Icare trouve son revolver et essaie de « tuer le ciel » qu’il estime être responsable de tous les malheurs. Mais le coup part… Courgette est alors placé aux Fontaines, un foyer « pour enfants écorchés » où il rencontre Simon, Ahmed… et la mystérieuse Camille.

Et puis il y a Raymond, le gendarme, qui va peu à peu endosser le rôle de père de substitution. Ils vont tous apprendre à se construire, à s’élever et à « recoudre leur cœur ». Naît alors, un espoir commun.

Tout public

EUR.

1, rue de la Crouzette

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-08 par OT MONTPELLIER