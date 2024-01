RESPIRE – ROMANE BOHRINGER / CIE. ACTE 2 1, rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez, mardi 16 janvier 2024.

Castelnau-le-Lez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 20:00:00

fin : 2024-01-16 21:00:00

Une nuit durant, dans un couloir de maternité, une mère attend. Elle espère, désespère, espère de nouveau que son enfant née quelques heures auparavant parviendra à respirer seule. Derrière la vitre qui les sépare, la mère parle à sa fille, pour tenter comme elle peut de l’attirer vers le monde des vivants. Une nuit durant, dans ce couloir, une mère attend et vacille entre la rage et la supplique, en animal doutant de ses forces…

Durée 1h

Tout public

1, rue de la Crouzette

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



