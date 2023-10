FESTIVAL FLAMENCO MONTPELLIER MÉTROPOLE 1, rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez, 17 novembre 2023, Castelnau-le-Lez.

Castelnau-le-Lez,Hérault

Pour cette édition 2023, le festival sort le grand jeu avec la venue de têtes d’affiche comme El Carpeta, Jairo Barrul, Melinda Sala et de jeunes artistes tels Claudia La Debla, La Rosa Negra et Pauline Adela, les étoiles de demain. Au programme donc des spectacles, mais aussi des stages, expositions qui attendent le public tout au long de cette 3ème édition..

2023-11-17 fin : 2023-11-26 . .

1, rue de la Crouzette

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



Don’t miss the « Flamenco Montpellier Métropole » festival from 17 to 26 November!

No se pierda el festival « Flamenco Montpellier Métropole » del 17 al 26 de noviembre.

Para esta edición 2023, el festival se vuelca con cabezas de cartel como El Carpeta, Jairo Barrul y Melinda Sala y jóvenes artistas como Claudia La Debla, La Rosa Negra y Pauline Adela, las estrellas del mañana. La programación de espectáculos, talleres y exposiciones continuará a lo largo de esta 3ª edición

Für die Ausgabe 2023 hat sich das Festival einiges einfallen lassen, denn es werden sowohl bekannte Namen wie El Carpeta, Jairo Barrul und Melinda Sala als auch junge Künstler wie Claudia La Debla, La Rosa Negra und Pauline Adela, die Stars von morgen, auftreten. Auf dem Programm stehen also nicht nur Aufführungen, sondern auch Workshops und Ausstellungen, die das Publikum während der gesamten dritten Ausgabe erwarten.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT MONTPELLIER