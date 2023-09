LES DIMANCHES DU THÉÂTRE CLASSIQUE 1, rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez, 1 octobre 2023, Castelnau-le-Lez.

Castelnau-le-Lez,Hérault

Le Kiasma organise un festival de théâtre classique « les dimanches du théâtre classique », une pièce par mois, d’octobre à décembre 2023..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

1, rue de la Crouzette

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



The Kiasma organizes a classical theater festival « les dimanches du théâtre classique », one play a month, from October to December 2023.

El Kiasma organiza un festival de teatro clásico, « les dimanches du théâtre classique », con una obra al mes de octubre a diciembre de 2023.

Das Kiasma organisiert ein Festival für klassisches Theater « les dimanches du théâtre classique », ein Stück pro Monat, von Oktober bis Dezember 2023.

