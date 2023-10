LE BANQUET DU VAMPIRE 1 rue de la croix Mordret Doué-en-Anjou, 27 octobre 2023, Doué-en-Anjou.

Doué-en-Anjou,Maine-et-Loire

Une visite originale pleine de surprise suivie d’un repas « sanglant » accompagné d’un vampire..

An original tour full of surprises, followed by a « bloody » meal accompanied by a vampire.

Un recorrido original lleno de sorpresas, seguido de una comida « sangrienta » acompañada de un vampiro.

Ein origineller Besuch voller Überraschungen, gefolgt von einem « blutigen » Essen in Begleitung eines Vampirs.

