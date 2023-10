VISITE GUIDÉE TROGLODYTES ET SARCOPHAGES 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou, 13 octobre 2023, Doué-en-Anjou.

Doué-en-Anjou,Maine-et-Loire

Visitez avec un guide compétent et passionné un site classé monument historique et troglodytique découvert par un archéologue en 1989..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

1 rue de la Croix Mordret Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Visit with a competent and passionate guide a site classified as a historical monument and troglodytic discovered by an archaeologist in 1989.

Visite un yacimiento troglodita catalogado y descubierto por un arqueólogo en 1989 con un guía competente y entusiasta.

Besuchen Sie mit einem sachkundigen und leidenschaftlichen Führer eine denkmalgeschützte Höhlenanlage, die 1989 von einem Archäologen entdeckt wurde.

