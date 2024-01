Croisière Duo de la Voûte (Bateau+Train) 1 Rue de la Coopérative Pouilly-en-Auxois, vendredi 16 août 2024.

Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 09:45:00

fin : 2024-08-16 12:00:00

Sur l’eau et sur la route, vous profiterez d’une balade couplée autour de Pouilly-en-Auxois, en embarquant à bord de notre bateau promenade pour une croisière commentée de 1h entre Pouilly et le port d’Escommes durant laquelle vous passerez la fameuse Voûte de Pouilly, un tunnel illuminé de 3333 km de long, ainsi qu’une écluse tout en profitant du commentaire de notre équipage.

De plus, montez à bord du train touristique routier pour une balade qui vous fera découvrir la campagne environnante en passant par le chemin de halage et la ville de Pouilly ponctuée du commentaire du conducteur.

Réservation obligatoire au moins 72h à l’avance.

EUR.

1 Rue de la Coopérative

Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Pouilly – Bligny