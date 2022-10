MANIFESTATION : Protégeons la piste cyclable de la RD7 au KB 1 rue de la convention , kremlin Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre

MANIFESTATION : Protégeons la piste cyclable de la RD7 au KB 1 rue de la convention , kremlin Bicêtre, 14 octobre 2022, Le Kremlin-Bicêtre. MANIFESTATION : Protégeons la piste cyclable de la RD7 au KB Vendredi 14 octobre, 17h30 1 rue de la convention , kremlin Bicêtre Proposé par le MDB 1 rue de la convention , kremlin Bicêtre 1 rue de la convention , kremlin Bicêtre Les Coquettes – Les Plantes Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France MANIFESTATION Protégeons la piste cyclable de la RD7 au KB Vendredi 15 octobre 17h30-18h au Kremlin Bicêtre sur la RD 7 vers OKABE / croisement 1 Rue de la convention – RD7. La piste de la Rd7 depuis porte d’italie jusqu’au Kremlin Bicêtre et plus loin est en train d’être effacée par le département et remplacée par des énormes pots de fleurs.

La Manifestation est déclarée en préfécture, elle a le soutien du MDB Global et du Collectif Vélo Ile de France.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

