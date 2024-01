Mon Brassens Préféré – Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges, mardi 26 mars 2024.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:33:00

fin : 2024-03-26

À 20h33

Durée 75min.

Après « Mon Renaud préféré » et « Mon Brel préféré », Julien Sigalas s’attaque au répertoire de Brassens.

Accompagné du multi-instrumentiste Francis Colaud, les deux artistes construisent ensemble un spectacle poétique, drôle et musical reprenant avec inventivité et fantaisie le répertoire de Tonton Georges tout en restant fidèle à son œuvre.

Tout un chacun connaît « Chanson pour l’Auvergnat », « La mauvaise réputation », « les copains d’abord » ou « Brave Margot ».

Réservation par mail, téléphone ou sur le site internet.

EUR.

1 Rue de la Cité Comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



