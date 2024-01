Wedding Killer – Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges, samedi 16 mars 2024.

Limoges Haute-Vienne

Début : 2024-03-16 18:00:00

À 17h, 18h ou 20h33 en fonction des jours.

Durée 75min.

Ils se marient et tout se passe pour le pire !

Organiser le plus beau jour d’une vie ça ne s’invente pas, « heureusement » les organisateurs de mariages sont là ; et parfois même un peu trop, au point de vouloir ruiner le mariage ! Un seul objectif : prendre la place du marié.

Entre amour et folie, la limite est fine. Mais une chose est sûre, ce mariage sera explosif !

A cette occasion, venez profiter d’une soirée 3 étoiles, pleine de rires !

Réservation par mail, téléphone ou sur le site internet.

1 Rue de la Cité Comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



