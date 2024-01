Tibo Buat dans l’Eldorado- Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges, vendredi 16 février 2024.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:33:00

fin : 2024-02-16

À 17h ou 20h33 en fonction des jours.

Durée 70min.

Pour réussir il faut partir ! Trouver l’Eldorado sans parler espagnol, sans parler anglais, sans argent est-ce possible ?

Tibo a quitté ses Ardennes natales pour se lancer dans cette quête !

62 000 km, 4 continents, 3 maladies tropicales, un combat avec un ours et 10 ans plus tard, il est de retour pour partager son aventure, ses rencontres… et sa malchance dans ce « stand-up movie ».

Une heure de voyage et de rires, comme au cinéma, mais en vrai. Avec l’acteur qu’est tellement près qu’on peut le toucher !*

Réservation par mail, téléphone ou sur le site internet.

À 17h ou 20h33 en fonction des jours.

Durée 70min.

Pour réussir il faut partir ! Trouver l’Eldorado sans parler espagnol, sans parler anglais, sans argent est-ce possible ?

Tibo a quitté ses Ardennes natales pour se lancer dans cette quête !

62 000 km, 4 continents, 3 maladies tropicales, un combat avec un ours et 10 ans plus tard, il est de retour pour partager son aventure, ses rencontres… et sa malchance dans ce « stand-up movie ».

Une heure de voyage et de rires, comme au cinéma, mais en vrai. Avec l’acteur qu’est tellement près qu’on peut le toucher !*

Réservation par mail, téléphone ou sur le site internet.

EUR.

1 Rue de la Cité Comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Limoges Métropole