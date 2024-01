Sérieusement- Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges, dimanche 21 janvier 2024.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 17:00:00

fin : 2024-01-21

À 17h ou 20h33 en fonction des jours.

Durée 65min.

Cette ultra pétillante comédienne vous plonge ainsi avec délice dans son univers à la fois déjanté, transgressif et sensible, et surtout hilarant.

Spectacle politiquement incorrect, absolument pas du tout recommandé aux mineurs et aux wokistes forcenés…

Armée d’une plume toujours aussi corrosive, subtile et décapante, l’humoriste Nadia Chibani qui excelle dans l’autodérision et le second degré, dézingue avec une précision de sniper les sujets les plus tabous.

Dès 16 ans.

Réservation par mail, téléphone ou sur le site internet.

EUR.

1 Rue de la Cité Comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



