Les Colocs – Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges, vendredi 12 janvier 2024.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:30:00

fin : 2024-01-12

À 17h, 18h ou 20h30 en fonction des jours.

Durée 75min.

Robert, un glandeur de premier choix et Jano , un benêt timide, sont « montés sur la capitale » pour devenir comédiens… Fauchés, ces loosers à l’accent chantant cherchent une coloc, et plus si affinités… Mais, surprise !

C’est Jean-Phil qui débarque, un parisien arrivant tout droit du Marais…

Ces 2 amis méridionaux se sont préparés à tout sauf à « ça » !!

Réservation par mail, téléphone ou sur le site internet.

EUR.

1 Rue de la Cité Comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Limoges Métropole