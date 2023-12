Le Noël des étoiles 1 Rue de la Cité Limoges, 24 décembre 2023 15:30, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Les étoiles de Noël ont décidé de « décrocher » et de partir au loin afin de devenir des «star».

S’apercevant que les étoiles de Noël ne sont plus à leur place dans le ciel, Bric et Brac, deux lutins du père Noël, partent à leur recherche.

Ils traverseront la galaxie, feront plusieurs rencontres inattendues avant de les retrouver et de les convaincre de revenir.

Une belle histoire de Noël avec des personnages fantaisistes comme les lutins, la Voie Lactée, un professeur un peu fou et un petit garçon qui rappelle étrangement le Petit Prince.

Ce texte de théâtre de Noël a été joué sur tous les continents. Presqu’un classique !

Durée : 45mn.

Âge : Dès 4 ans.

Réservation auprès de la Comédie de Limoges..

2023-12-24 fin : 2023-12-28 . EUR.

1 Rue de la Cité La comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Christmas stars have decided to « drop out » and go far away to become « stars ».

Noticing that the Christmas stars are no longer where they should be in the sky, Santa?s elves Bric and Brac set off in search of them.

They cross the galaxy, meeting several unexpected stars before finding them and convincing them to return.

A beautiful Christmas story with whimsical characters such as elves, the Milky Way, a slightly mad professor and a little boy strangely reminiscent of the Little Prince.

This Christmas play has been performed on every continent. Almost a classic!

Running time: 45 min.

Age : From 4 years.

Bookings through the Comédie de Limoges.

Las estrellas de la Navidad han decidido « abandonar » e irse lejos para convertirse en « estrellas ».

Dos de los duendes de Papá Noel, Bric y Brac, se dan cuenta de que las estrellas de Navidad ya no están donde deberían en el cielo, así que salen en su busca.

Cruzan la galaxia y se encuentran con varias estrellas inesperadas antes de encontrarlas y convencerlas de que vuelvan.

Una maravillosa historia de Navidad con personajes caprichosos como elfos, la Vía Láctea, un profesor un poco loco y un niño que recuerda extrañamente al Principito.

Esta obra navideña se ha representado en todos los continentes. Casi un clásico

Duración: 45 minutos.

Edad: a partir de 4 años.

Reservas en la Comédie de Limoges.

Die Weihnachtssterne haben beschlossen, « abzuschalten » und in die Ferne zu ziehen, um ein « Star » zu werden.

Als sie feststellen, dass die Weihnachtssterne nicht mehr an ihrem Platz am Himmel sind, machen sich die beiden Weihnachtswichtel Bric und Brac auf die Suche nach ihnen.

Sie reisen durch die Galaxie und treffen viele unerwartete Menschen, bevor sie die Sterne finden und zur Rückkehr überreden.

Eine schöne Weihnachtsgeschichte mit fantasievollen Figuren wie den Wichteln, der Milchstraße, einem etwas verrückten Professor und einem kleinen Jungen, der verdächtig an den Kleinen Prinzen erinnert.

Dieser weihnachtliche Theatertext wurde auf allen Kontinenten gespielt. Fast ein Klassiker!

Dauer: 45 Minuten.

Alter: Ab 4 Jahren.

Reservierung bei der Comédie de Limoges.

