Elle est où, Mamie ? 1 Rue de la Cité Limoges, 15 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Mamie décède…

Personne ne l’aimait mais tout le monde aimait son argent.

Mamie, une riche femme d’affaire décède brutalement. Seul petit problème, la morte a disparu. Pas de mamie, pas d’argent !

Embarquez avec Chantal, la directrice du crématorium et découvrez l’histoire abracadabrante de cette famille plus que recomposée qui n’aura qu’une seule question : elle est où Mamie ?

Durée : 75 minutes.

Réservation en ligne..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

1 Rue de la Cité La Comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Grandma dies?

Nobody loved her, but everybody loved her money.

Mamie, a wealthy businesswoman, dies suddenly. Only small problem: the dead woman disappeared. No Mamie, no money!

Come on board with Chantal, the crematorium director, and discover the incredible story of this blended family, whose only question is: where is Mamie?

Running time: 75 minutes.

Book online.

¿La abuela muere?

Nadie la quería, pero todos querían su dinero.

Mamie, una rica mujer de negocios, muere repentinamente. El único problema era que había desaparecido. Sin abuela, no hay dinero

Acompaña a Chantal, la directora del crematorio, mientras descubre la increíble historia de esta familia mezclada, cuya única pregunta es: ¿dónde está Mamie?

Duración: 75 minutos.

Reserva en línea.

Ist Oma gestorben?

Niemand mochte sie, aber alle mochten ihr Geld.

Oma, eine reiche Geschäftsfrau, ist plötzlich verstorben. Das einzige Problem ist, dass die Tote verschwunden ist. Keine Oma, kein Geld!

Begleiten Sie Chantal, die Leiterin des Krematoriums, und entdecken Sie die abstruse Geschichte dieser mehr als nur Patchwork-Familie, die nur eine Frage hat: Wo ist Oma?

Dauer: 75 Minuten.

Online-Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Limoges Métropole