L'Affaire est dans le Sac
8 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Une comédie délicieusement cruelle ! Vous vous tordrez de rire, vous vous plierez en quatre, vous rentrerez mieux dans leur sac !

Dan appelle son ex-copine Cindy pour lui avouer qu’il a fait une grosse bêtise. Intriguée, elle décide de le rejoindre dans le parc en bas de chez lui. À son arrivée il lui demande de l’aider à faire disparaître un cadavre. Elle est la seule personne en qui Dan a vraiment confiance.

Mais la question est : peut-il vraiment avoir confiance en Cindy… ?

Et vous alors, qui auriez-vous appelé ?

Durée : 80 minutes.

Réservation en ligne (via le site en lien)..

1 Rue de la Cité La Comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A deliciously cruel comedy! You’ll laugh your ass off, bend over backwards, and get into their bag!

Dan calls his ex-girlfriend Cindy to confess that he’s made a big mistake. Intrigued, she decides to meet him in the park below his house. When she arrives, he asks her to help him dispose of a dead body. She’s the only person Dan really trusts.

But the question is: can he really trust Cindy… ?

So who would you have called?

Duration: 80 minutes.

Online booking (via the linked site).

Una comedia deliciosamente cruel Te partirás de risa, te agacharás y te meterás en su saco

Dan llama a su ex novia Cindy para decirle que ha cometido un gran error. Intrigada, decide encontrarse con él en el parque que hay debajo de su casa. Cuando ella llega, él le pide que le ayude a deshacerse de un cadáver. Ella es la única persona en la que Dan realmente confía.

Pero la pregunta es: ¿puede realmente confiar en Cindy… ?

¿A quién habrías llamado tú?

Duración: 80 minutos.

Reserva en línea (a través del sitio web enlazado).

Eine herrlich grausame Komödie! Sie werden sich vor Lachen krümmen, Sie werden sich verbiegen, Sie werden besser in ihre Tasche passen!

Dan ruft seine Ex-Freundin Cindy an, um ihr zu gestehen, dass er eine große Dummheit begangen hat. Neugierig geworden, beschließt sie, sich mit ihm im Park unterhalb seines Hauses zu treffen. Als er dort ankommt, bittet er sie, ihm zu helfen, eine Leiche verschwinden zu lassen. Sie ist die einzige Person, der Dan wirklich vertraut.

Aber die Frage ist: Kann er Cindy wirklich vertrauen? ?

Wen hätten Sie dann angerufen?

Dauer: 80 Minuten.

Online-Reservierung (über die verlinkte Website).

