Aventure à Sapinville 1 Rue de la Cité Limoges, 29 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Qui aurait pu deviner que nos sapins de Noël étaient des petites villes habités par des petits êtres avec une mission super importante…

Catastrophe dans le sapin ! L’étoile, la décoration la plus importante, est tombée. Le petit Pollux n’a pas le choix, il doit créer avec l’aide des enfants, la nouvelle étoile qui guidera le Père Noël dans sa tournée. Pour ça, ils devront s’éveiller à cinq sentiments. Mais lesquels ?

Il faudra arpenter Sapinville et demander aux décorations qui habitent ici de les mettre sur la bonne voie.

Réservation auprès de la Comédie de Limoges..

2023-11-29 fin : 2023-12-23 . EUR.

1 Rue de la Cité La comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Who would have guessed that our Christmas trees were little towns inhabited by little people with a super-important mission?

Christmas tree disaster! The star, the most important decoration, has fallen. Little Pollux has no choice but, with the help of the children, to create the new star that will guide Santa on his rounds. To do so, they must awaken five feelings. But which ones?

They’ll have to wander around Sapinville and ask the decorations that live there to put them on the right track.

Reservations at Comédie de Limoges.

¿Quién iba a imaginar que nuestros árboles de Navidad eran pequeñas ciudades habitadas por diminutas criaturas con una misión superimportante?

¡Desastre en el árbol! La estrella, el adorno más importante, se ha caído. El pequeño Pollux no tiene más remedio que crear, con la ayuda de los niños, la nueva estrella que guiará a Papá Noel en sus rondas. Para ello, tienen que despertar cinco sentimientos. Pero, ¿cuáles?

Tendrán que pasearse por Sapinville y pedir a las decoraciones que viven allí que les pongan en el buen camino.

Reserve ahora en la Comédie de Limoges.

Wer hätte gedacht, dass unsere Weihnachtsbäume kleine Städte sind, die von kleinen Wesen mit einer superwichtigen Mission bewohnt werden…

Katastrophe im Weihnachtsbaum! Der Stern, der wichtigste Baumschmuck, ist heruntergefallen. Der kleine Pollux hat keine Wahl, er muss mit Hilfe der Kinder den neuen Stern erschaffen, der den Weihnachtsmann auf seiner Tour leiten wird. Dafür müssen sie fünf Gefühle erwecken. Aber welche?

Sie müssen durch Sapinville streifen und die hier lebenden Dekorationen bitten, sie auf den richtigen Weg zu bringen.

Reservierung bei der Comédie de Limoges.

