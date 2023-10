Joyeux anniversaire 1 Rue de la Cité Limoges, 17 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Arthur et Georges sont amis d’enfance. Dans quelques jours Arthur va fêter ses 50 ans et Georges compte bien marquer le coup de façon spectaculaire.

Grâce aux réseaux sociaux il a retrouvé Ariane avec qui ils étaient inséparables au lycée et qu’ils ont perdu de vue après le bac quand elle a décidé de prendre une année sabbatique car comme elle le disait si bien » J’ai besoin de six mois de vacances, deux fois par an » !

Ariane va accepter de venir et de reformer le temps d’une soirée leur trio » Les Un Dos Tres » comme on les appelait à l’époque ! Georges est aux anges mais cette soirée nostalgie va vite virer au cauchemar entre rancœurs, règlements de comptes et révélations inattendues, pour le plus grand bonheur des spectateurs !

– Vendredi 17 nov à 20h33

– Samedi 18 nov 18h et à 20h30

– Dimanche 19 à 17h

– Vendredi 24 à 20h33

– Samedi 25 à 18h et à 20h30

– Dimanche 26 à 17h.

2023-11-17 fin : 2023-11-26 . EUR.

1 Rue de la Cité La comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Arthur and Georges are childhood friends. In a few days, Arthur will be celebrating his 50th birthday, and Georges is planning to mark the occasion in spectacular fashion.

Thanks to social networks, he has found Ariane, with whom they were inseparable in high school, and whom they lost touch with after the baccalaureate when she decided to take a sabbatical because, as she so aptly put it, « I need six months’ vacation, twice a year »!

Ariane agreed to come and reform their trio « Les Un Dos Tres », as they were called back then! Georges is ecstatic, but this nostalgic evening soon turns into a nightmare of grudges, settling of scores and unexpected revelations, much to the delight of the audience!

– Friday, Nov 17 at 8:33pm

– Saturday 18 nov 18h and 20h30

– Sunday 19 at 5pm

– Friday 24 at 8:33pm

– Saturday 25 at 6pm and 8:30pm

– Sunday 26th at 5pm

Arthur y Georges son amigos de la infancia. Dentro de unos días, Arthur cumplirá 50 años y Georges tiene previsto celebrarlo de forma espectacular.

Gracias a las redes sociales, ha encontrado a Ariane, con la que eran inseparables en el instituto, pero con la que perdieron el contacto después del bachillerato, cuando ella decidió tomarse un año sabático porque, como muy bien dijo, « ¡necesito seis meses de vacaciones, dos veces al año! »

Ariane aceptó venir y reformar su trío, « Les Un Dos Tres », como se les conocía entonces Georges está extasiado, pero esta velada nostálgica pronto se convierte en una pesadilla de rencores, ajustes de cuentas y revelaciones inesperadas, ¡para deleite del público!

– Viernes 17 de noviembre a las 20.33 h

– Sábado 18 de noviembre a las 18:00 y 20:30 horas

– Domingo 19 a las 17.00 h

– Viernes 24 a las 20.33 h

– Sábado 25 a las 18.00 h y 20.30 h

– Domingo 26 a las 17.00 h

Arthur und Georges sind seit ihrer Kindheit befreundet. In wenigen Tagen wird Arthur seinen 50. Geburtstag feiern und Georges plant, diesen Anlass auf spektakuläre Weise zu begehen.

Dank der sozialen Netzwerke hat er Ariane wiedergefunden, mit der sie in der Schule unzertrennlich waren und die sie nach dem Abitur aus den Augen verloren hatten, als sie beschloss, ein Sabbatjahr zu nehmen, denn wie sie so schön sagte: « Ich brauche sechs Monate Urlaub, zweimal im Jahr »!

Ariane willigt ein, zu kommen und für einen Abend ihr Trio « Les Un Dos Tres », wie sie damals genannt wurden, neu zu formieren! Georges ist überglücklich, doch der nostalgische Abend wird schnell zum Albtraum, denn es kommt zu Ressentiments, Abrechnungen und unerwarteten Enthüllungen – sehr zur Freude der Zuschauer!

– Freitag, 17. Nov um 20.33 Uhr

– Samstag, 18. November 18 Uhr und 20.30 Uhr

– Sonntag 19 um 17h

– Freitag 24 um 20h33

– Samstag, 25. um 18 Uhr und um 20.30 Uhr

– Sonntag 26 um 17h

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Limoges Métropole