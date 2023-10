Odyssée 1 Rue de la Cité Limoges, 10 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Un mythe, un comédien, vingt-sept personnages, trois foules et un bélier. Redécouvrez l’Odyssée telle que vous ne l’avez jamais vue !

Ulysse rentre enfin chez lui, après dix ans de guerre et dix autres d’errances et de captivité chez des nymphomanes immortelles. Il a vécu des tempêtes, croisé des monstres, des géants, des cyclopes, s’est fait trimballer jusqu’aux enfers par les dieux et s’est cogné des compagnons tous plus débiles les uns que les autres. Et maintenant, il en a marre !

Sur le chemin du retour, il conte ses malheurs à ses hôtes qui, touchés, l’aideront à atteindre les côtes d’Ithaque la bien-aimée. Mais Pénélope l’a-t-elle attendu ? Qu’est devenu son fiston Télémaque ? Et qui sont tous ces types qui squattent son palais ?

– Vendredi 10 novembre à 20h33.

– Samedi 11 novembre à 20h33.

– Dimanche 12 novembre à 17h.

Durée : 85mn

Âge : Dès 8 ans.

2023-11-10 fin : 2023-11-12

1 Rue de la Cité La comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A myth, an actor, twenty-seven characters, three crowds and a ram. Rediscover the Odyssey as you’ve never seen it before!

Ulysses returns home at last, after ten years of war and another ten of wandering and captivity to immortal nymphomaniacs. He’s lived through storms, crossed paths with monsters, giants and cyclops, been dragged off to the underworld by the gods and bumped into companions, each more moronic than the last. And now he’s had enough!

On his way home, he tells his hosts about his misfortunes, and they help him reach the shores of his beloved Ithaca. But has Penelope been waiting for him? What has become of his son Telemachus? And who are all these guys squatting in his palace?

– Friday, November 10, 8:33pm.

– Saturday, November 11, 8:33pm.

– Sunday, november 12, 5pm.

Running time : 85mn

Age : From 8 years old

Un mito, un actor, veintisiete personajes, tres multitudes y un carnero. ¡Redescubre la Odisea como nunca antes la habías visto!

Ulises vuelve por fin a casa, tras diez años de guerra y otros diez de vagabundeo y cautiverio de ninfómanas inmortales. Ha vivido tormentas, se ha cruzado con monstruos, gigantes y cíclopes, ha sido arrastrado al inframundo por los dioses y se ha topado con compañeros, a cada cual más estúpido. Y ahora está harto

De camino a casa, cuenta sus desventuras a sus anfitriones, que le ayudan a llegar a las costas de su amada Ítaca. Pero, ¿le esperaba Penélope? ¿Qué ha sido de su hijo Telémaco? ¿Y quiénes son todos esos tipos que ocupan su palacio?

– Viernes 10 de noviembre a las 20.33 h.

– Sábado 11 de noviembre a las 20.33 h.

– Domingo 12 de noviembre a las 17h.

Duración: 85mn

Edad : A partir de 8 años

Ein Mythos, ein Schauspieler, siebenundzwanzig Personen, drei Menschenmengen und ein Widder. Entdecken Sie die Odyssee neu, wie Sie sie noch nie gesehen haben!

Odysseus kehrt nach zehn Jahren Krieg und weiteren zehn Jahren der Irrfahrten und der Gefangenschaft bei unsterblichen Nymphomaninnen endlich nach Hause zurück. Er hat Stürme erlebt, ist Monstern, Riesen und Zyklopen begegnet, wurde von den Göttern bis in die Unterwelt geschleppt und hat sich mit Gefährten herumgeschlagen, von denen einer dümmer war als der andere. Und jetzt hat er die Nase voll!

Auf dem Rückweg erzählt er seinen Gastgebern von seinen Missgeschicken, die ihm gerührt helfen, die Küste des geliebten Ithaka zu erreichen. Aber hat Penelope auf ihn gewartet? Was ist aus ihrem Sohn Telemachos geworden? Und wer sind all die Typen, die seinen Palast besetzen?

– Freitag, den 10. November um 20.33 Uhr.

– Samstag, den 11. November um 20:33 Uhr.

– Sonntag, den 12. November um 17 Uhr.

Dauer: 85mn

Alter: Ab 8 Jahren

