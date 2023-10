Friandise et dynamite 1 Rue de la Cité Limoges, 3 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Friandise et dynamite

Une comédie où les quiproquos s’enchaînent et les répliques fusent au rythme des rebondissements. Ticket pour une soirée… explosive !

Georges et Chantal ont invité leurs amis, Bruno et Aline, à dîner. Mais Bruno vient seul…

Aline le trompe ! Et là tout part en sucette : Aline est prise au piège dans le métro où une bombe vient d’exploser, une culotte en bonbons est retrouvée au milieu des sushis, Georges et Chantal gagnent 13 millions au loto.

La soirée tourne au cauchemar, pourtant une seule question compte vraiment… où est passé le ticket de loto ?

– Vendredi 03 novembre à 20h33.

– Samedi 04 novembre à 18h et à 20h30.

– Dimanche 05 novembre à 17h.

Durée : 80mn

Âge : Dès 13 ans.

1 Rue de la Cité La comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tasty treats and dynamite

A comedy in which one misunderstanding follows another, and the lines fly off the tongue as the plot twists and turns. A ticket to an explosive evening!

Georges and Chantal have invited their friends Bruno and Aline to dinner. But Bruno is coming alone?

Aline is cheating on him! And then everything goes to hell: Aline is trapped in the metro where a bomb has just exploded, a pair of candy panties is found among the sushi, Georges and Chantal win 13 million in the lottery.

The evening turns into a nightmare, but there’s only one question that really matters: what happened to the lottery ticket?

– Friday 03 November at 8:33pm.

– Saturday, November 04 at 6pm and 8:30pm.

– Sunday 05 november at 5pm.

Running time : 80mn

Age : From 13 years

Delicias y dinamita

Una comedia en la que los malentendidos se suceden y las frases se van de la lengua a medida que la trama se retuerce. Un billete para una velada explosiva

Georges y Chantal han invitado a cenar a sus amigos Bruno y Aline. Pero Bruno viene solo..

Aline le engaña Y entonces todo se tuerce: Aline queda atrapada en el metro donde acaba de explotar una bomba, se encuentra un par de bragas de caramelo en medio del sushi, y Georges y Chantal ganan 13 millones en la lotería.

La velada se convierte en una pesadilla, pero sólo una pregunta importa realmente… ¿dónde ha ido a parar el billete de lotería?

– Viernes 3 de noviembre a las 20.33 h.

– Sábado 4 de noviembre a las 18.00 y 20.30 h.

– Domingo 5 de noviembre a las 17.00 h.

Duración : 80mn

Edad : A partir de 13 años

Süßigkeiten und Dynamit

Eine Komödie, in der sich Missverständnisse aneinanderreihen und die Sprüche im Rhythmus der Wendungen fliegen. Ticket für einen explosiven Abend!

Georges und Chantal haben ihre Freunde Bruno und Aline zum Abendessen eingeladen. Doch Bruno kommt allein

Aline betrügt ihn! Und dann geht alles schief: Aline wird in der U-Bahn gefangen, wo gerade eine Bombe explodiert ist, ein Slip aus Süßigkeiten wird inmitten von Sushi gefunden, und Georges und Chantal gewinnen 13 Millionen im Lotto.

Der Abend wird zum Albtraum, doch es gibt nur eine Frage, die wirklich zählt: Wo ist der Lottoschein?

– Freitag, den 03. November um 20:33 Uhr.

– Samstag, den 04. November um 18 Uhr und um 20:30 Uhr.

– Sonntag, den 05. November um 17 Uhr.

Dauer: 80mn

Alter: Ab 13 Jahren

