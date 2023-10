Hypn’OSE 1 Rue de la Cité Limoges, 31 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Osez !

Sur scène ou dans le public, osez vivre une expérience extraordinaire et inoubliable.

Un spectacle captivant présenté par la première femme hypnotiseuse de France.

Avec habileté et bienveillance, Giorda défie les croyances conventionnelles et invite les spectateurs à remettre en question leur réalité.

Préparez-vous à être surpris, déconcertés, émerveillés.

Osez repousser vos limites et venez réveiller la personne exceptionnelle que vous êtes.

C’est votre spectacle ! Il sera unique ! Comme vous !

Soirée spéciale Halloween avec punch offert.

Durée : 75mn.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

1 Rue de la Cité La Comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Be daring!

On stage or in the audience, dare to live an extraordinary and unforgettable experience.

A captivating show presented by France’s first female hypnotist.

With skill and kindness, Giorda challenges conventional beliefs and invites spectators to question their reality.

Prepare to be surprised, bewildered and amazed.

Dare to push back your limits and awaken the exceptional person you are.

This is your show! It will be unique! Just like you!

Special Halloween evening with complimentary punch.

Duration: 75 minutes

¡Atrévete!

En el escenario o entre el público, atrévase a vivir una experiencia extraordinaria e inolvidable.

Un espectáculo cautivador presentado por la primera hipnotizadora de Francia.

Con habilidad y amabilidad, Giorda desafía las creencias convencionales e invita al público a cuestionar su realidad.

Prepárese para la sorpresa, el desconcierto y el asombro.

Atrévase a superar sus límites y venga a despertar a la persona excepcional que es.

¡Este es tu espectáculo! ¡Será único! Como tú

Noche especial de Halloween con ponche gratis.

Duración: 75 minutos

Trauen Sie sich!

Ob auf der Bühne oder im Publikum, trauen Sie sich, eine außergewöhnliche und unvergessliche Erfahrung zu machen.

Eine fesselnde Show, präsentiert von der ersten weiblichen Hypnotiseurin Frankreichs.

Mit Geschick und Wohlwollen fordert Giorda konventionelle Überzeugungen heraus und lädt die Zuschauer ein, ihre Realität zu hinterfragen.

Machen Sie sich darauf gefasst, überrascht, verwirrt und erstaunt zu werden.

Trauen Sie sich, Ihre Grenzen zu überschreiten und wecken Sie die außergewöhnliche Person, die Sie sind.

Das ist Ihre Show! Sie wird einzigartig sein! So wie Sie!

Spezieller Halloween-Abend mit kostenlosem Punsch.

Dauer: 75mn

