Au r’voir les cauchemards 1 Rue de la Cité Limoges, 31 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Un joli conte poétique avec chansons et marionnettes pour dédramatiser le moment du coucher.

Lilly, elle n’aime pas trop le soir quand il faut aller au lit. Car la nuit, elle fait parfois des cauchemars avec des petits monstres qui l’embêtent. Alors, avant de se coucher, elle ouvre grand les placards, elle farfouille dans les tiroirs, elle vérifie sous le lit… Mais ce soir, elle va faire la connaissance de Balthazar et il se pourrait bien que grâce à lui, elle n’ait plus peur de fermer les yeux et de faire de beaux rêves avec son nouvel ami.

Un joli conte tendre et poétique avec un joli décor de chambre d’enfant, des chansons amusantes, des petites marionnettes-doudou, la projection vidéo et les ombres chinoises…

Les créateurs utilisent mille et unes ruses pour exorciser cette peur et dédramatiser le moment du coucher.

Réservation : Comédie de Limoges.

Durée : 25mn

Âge : De 1 à 6 ans.

2023-10-31 fin : 2023-11-05 10:55:00. EUR.

1 Rue de la Cité La comédie de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A pretty, poetic tale with songs and puppets to make bedtime less dramatic.

Lilly doesn?t really like going to bed at night. Because at night, she sometimes has nightmares with little monsters bothering her. So, before going to bed, she opens the cupboards wide, rummages in the drawers and checks under the bed? But tonight, she’s going to meet Balthazar, and thanks to him, she may well no longer be afraid to close her eyes and dream sweet dreams with her new friend.

A lovely, tender and poetic tale with a pretty nursery decor, amusing songs, little puppet-doudou, video projection and shadow puppets?

The creators use a thousand and one tricks to exorcise this fear and de-dramatize bedtime.

Booking: Comédie de Limoges.

Running time : 25mn

Age: 1 to 6

Un cuento bonito y poético con canciones y marionetas para que la hora de dormir sea un poco menos dramática.

A Lilly no le gusta mucho irse a la cama por la noche. Porque por la noche, a veces tiene pesadillas con monstruitos que la molestan. Por eso, antes de irse a la cama, abre los armarios de par en par, rebusca en los cajones y mira debajo de la cama? Pero esta noche va a conocer a Baltasar y, gracias a él, quizá ya no tenga miedo de cerrar los ojos y soñar dulces sueños con su nuevo amigo.

Un cuento encantador, tierno y poético ambientado en la habitación de un niño, con divertidas canciones, muñecos de peluche, proyección de vídeo y sombras chinescas..

Los creadores utilizan mil y un trucos para exorcizar este miedo y restar importancia a la hora de dormir.

Reserva: Comédie de Limoges.

Duración: 25 minutos

Edad: de 1 a 6 años

Eine schöne poetische Geschichte mit Liedern und Handpuppen, um die Zeit des Zubettgehens zu entdramatisieren.

Lilly mag es nicht besonders, wenn sie abends ins Bett gehen muss. Denn nachts hat sie manchmal Albträume von kleinen Monstern, die sie ärgern. Bevor sie ins Bett geht, öffnet sie die Schränke weit, wühlt in den Schubladen und schaut unter dem Bett nach Aber heute Abend lernt sie Balthazar kennen und es könnte sein, dass sie dank ihm keine Angst mehr hat, die Augen zu schließen und mit ihrem neuen Freund schöne Träume zu haben.

Ein schönes, zartes und poetisches Märchen mit einer hübschen Kinderzimmerdekoration, lustigen Liedern, kleinen Puppen, Videoprojektion und chinesischen Schatten?

Die Schöpfer verwenden tausend und eine List, um die Angst vor dem Schlafengehen auszutreiben und zu entdramatisieren.

Reservierung: Comédie de Limoges.

Dauer: 25 Min

Alter: Von 1 bis 6 Jahren

