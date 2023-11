MÉMOIRE DÉPLIÉ(E), L’ÉCRITURE À L’OEUVRE 1 rue de la citadelle Metz, 30 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Exposition rétrospective de dix ans du mémoire de DNSEP/Master Art et Communication à l’ÉSAL

Vernissage le 30 novembre 2023 à 18h30

Du 1er au 22 décembre 2023

Entrée libre, les weekends de 11h à 19h et les jeudis et vendredis sur réservation¿: https://forms.office.com/e/B6c3ANF8A3

Galerie de l’ÉSAL – 1, rue de la citadelle – 57000 Metz

Conçue comme un livre ouvert construit à l’échelle de l’espace, cette exposition propose une immersion rétrospective dans les mémoires des dix dernières années à l’École Supérieure d’Art de Lorraine — site de Metz.

Retracer l’histoire des mémoires est une manière de raconter l’histoire de l’école. Après 10 ans, le désir de valoriser ces créations s’est manifesté sur une initiative de diplomé•es, dont Mathilde Godard, Sarah Lampaert, Émilie Thomas et Romain Vadala, aux côtés de Nathalie Filser, directrice de l’école.

L’ensemble de l’exposition, dont la scénographie, la signalétique, la communication visuelle — a été réalisée par le «¿comité mémoire¿» de l’Institut Page, laboratoire de recherches textuelles, graphiques et éditoriales de l’ÉSAL.

Depuis 2011, date de la mise en place du mémoire dans l’enseignement supérieur artistique dans le cadre du DNSEP/Master, 189 textes ont été pensés, écrits, imprimés et reliés à l’ÉSAL.

C’est depuis la pratique et vers la pratique que les recherches menées dans le cadre du mémoire prennent forme et prennent sens. Le mémoire doit s’inventer, pour permettre à chacun de trouver sa voie(x), de développer ses réalisations, de se positionner dans son propre travail et dans le champ de l’art.

Le mémoire travaille la singularité de l’univers de l’étudiant et en dévoile les spécificités, les enjeux, les résonances, les filiations. L’expérimentation est au cœur de cette pratique d’écriture(s) dans laquelle l’intuition, la recherche d’une méthode appropriée, l’articulation étroite entre forme et réflexion, voire la mise au jour d’une forme de la réflexion, participent de l’élaboration d’un langage proprement artistique.

La formation et la formulation de ce langage impliquent des choix cohérents et pertinents au regard de la démarche plastique¿: définir un questionnement précis et personnel¿; proposer un cheminement incarné et structuré¿; intégrer des références essentielles et éprouvées¿; trouver son ou ses modes d’écriture(s)¿; révéler un processus de recherche¿; penser l’objet-mémoire comme un geste artistique dialoguant avec la production.

Design graphique du visuel¿: Valentine Poulet, Option Communication, ÉSAL, Metz.. Tout public

Jeudi 2023-11-30 18:30:00

1 rue de la citadelle Ecole Supérieure d’Art de Metz Métropole

Metz 57000 Moselle Grand Est



Ten-year retrospective exhibition of the DNSEP/Master of Art and Communication thesis at ÉSAL

Opening November 30, 2023 at 6:30 pm

From December 1 to 22, 2023

Free admission, weekends from 11am to 7pm and Thursdays and Fridays by prior arrangement¿: https://forms.office.com/e/B6c3ANF8A3

ÉSAL Gallery – 1, rue de la citadelle – 57000 Metz

Conceived as an open book built on the scale of space, this exhibition offers a retrospective immersion into the memories of the last ten years at the École Supérieure d?Art de Lorraine ? site de Metz.

Tracing the history of memories is a way of telling the story of the school. After 10 years, the desire to showcase these creations arose from an initiative by graduates including Mathilde Godard, Sarah Lampaert, Émilie Thomas and Romain Vadala, alongside school director Nathalie Filser.

The entire exhibition, including scenography, signage and visual communication, was produced by the « memory committee » of the Institut Page, ÉSAL?s textual, graphic and editorial research laboratory.

Since 2011, when the dissertation was introduced into higher art education as part of the DNSEP/Master?s program, 189 texts have been conceived, written, printed and bound at ÉSAL.

It is from and towards practice that the research carried out as part of the dissertation takes shape and takes on meaning. The dissertation must invent itself, to enable each individual to find his or her own path(s), to develop his or her own achievements, and to position himself or herself in his or her own work and in the field of art.

The dissertation explores the uniqueness of the student?s universe, revealing its specificities, challenges, resonances and filiations. Experimentation is at the heart of this practice of writing, in which intuition, the search for an appropriate method, the close articulation between form and reflection, and even the uncovering of a form of reflection, all contribute to the development of a language that is truly artistic.

Forming and formulating this language implies making coherent, relevant choices with regard to the artistic approach: defining a precise, personal line of questioning; proposing an embodied, structured pathway; integrating essential, tried-and-tested references; finding one’s own mode(s) of writing; revealing a research process; thinking of the memory object as an artistic gesture in dialogue with production.

Visual graphic design¿: Valentine Poulet, Option Communication, ÉSAL, Metz.

Exposición retrospectiva de los diez años de tesis del DNSEP/Master de Arte y Comunicación en ÉSAL

Inauguración el 30 de noviembre de 2023 a las 18h30

Del 1 al 22 de diciembre de 2023

Entrada gratuita, fines de semana de 11:00 a 19:00 y jueves y viernes con cita previa¿: https://forms.office.com/e/B6c3ANF8A3

Galería ÉSAL – 1, rue de la citadelle – 57000 Metz

Concebida como un libro abierto construido a escala del espacio, esta exposición propone una inmersión retrospectiva en la memoria de los diez últimos años de la École Supérieure d’Art de Lorraine ? site de Metz.

Trazar la historia de los recuerdos es una forma de contar la historia de la escuela. Después de 10 años, los diplomados Mathilde Godard, Sarah Lampaert, Émilie Thomas y Romain Vadala han tomado la iniciativa, junto con Nathalie Filser, directora de la escuela, de mostrar estas creaciones.

Toda la exposición, incluida la escenografía, la señalización y la comunicación visual, ha sido realizada por el « comité de memoria » del Institut Page, laboratorio de investigación textual, gráfica y editorial de ÉSAL.

Desde 2011, año en que se introdujo la tesina en la enseñanza artística superior en el marco del programa DNSEP/Master, en ÉSAL se han diseñado, redactado, impreso y encuadernado 189 textos.

Es desde y hacia la práctica que la investigación realizada en el marco de la tesina toma forma y adquiere sentido. La tesina debe ser inventada, para permitir a cada estudiante encontrar su(s) propio(s) camino(s), desarrollar sus logros y posicionarse en su propio trabajo y en el campo del arte.

La tesis explora la singularidad del universo del estudiante, revelando sus rasgos específicos, retos, resonancias y conexiones. La experimentación está en el centro de esta práctica de la escritura, en la que la intuición, la búsqueda de un método adecuado, la estrecha relación entre forma y reflexión, e incluso el descubrimiento de una forma de reflexión, contribuyen al desarrollo de un lenguaje verdaderamente artístico.

Desarrollar y formular este lenguaje implica tomar decisiones coherentes y pertinentes para el planteamiento artístico: definir una línea de investigación precisa y personal; proponer un recorrido encarnado y estructurado; integrar referencias esenciales y probadas; encontrar un modo o modos de escritura propios; revelar un proceso de investigación; pensar el objeto de memoria como un gesto artístico en diálogo con la producción.

Diseño gráfico visual¿: Valentine Poulet, Option Communication, ÉSAL, Metz.

Retrospektive Ausstellung über zehn Jahre DNSEP/Master of Art and Communication Diplomarbeit an der ÉSAL

Vernissage am 30. November 2023 um 18:30 Uhr

Vom 1. bis 22. Dezember 2023

Freier Eintritt, an Wochenenden von 11 bis 19 Uhr und donnerstags und freitags nach Voranmeldung¿: https://forms.office.com/e/B6c3ANF8A3

Galerie de l’ÉSAL – 1, rue de la citadelle – 57000 Metz

Diese Ausstellung ist wie ein offenes Buch konzipiert, das auf der Ebene des Raumes aufgebaut ist, und bietet eine Retrospektive der Erinnerungen der letzten zehn Jahre an der École Supérieure d’Art de Lorraine ? site de Metz.

Die Geschichte der Erinnerungen nachzuvollziehen ist eine Art, die Geschichte der Schule zu erzählen. Nach zehn Jahren entstand der Wunsch, diese Schöpfungen zu würdigen, auf Initiative von Diplomaten, darunter Mathilde Godard, Sarah Lampaert, Émilie Thomas und Romain Vadala, an der Seite von Nathalie Filser, der Direktorin der Schule.

Die gesamte Ausstellung, einschließlich der Szenografie, der Beschilderung und der visuellen Kommunikation, wurde vom « ¿comité mémoire¿ » des Institut Page, dem Labor für textuelle, grafische und verlegerische Forschung der ÉSAL, realisiert.

Seit 2011, als die Diplomarbeit im Rahmen des DNSEP/Master-Studiengangs in der Kunsthochschulbildung eingeführt wurde, wurden an der ÉSAL 189 Texte erdacht, geschrieben, gedruckt und gebunden.

Die im Rahmen der Diplomarbeit durchgeführten Forschungsarbeiten nehmen aus der Praxis heraus und in die Praxis hinein Form und Bedeutung an. Die Diplomarbeit muss erfunden werden, um jedem zu ermöglichen, seinen Weg zu finden, seine Leistungen zu entwickeln und sich in seiner eigenen Arbeit und im Feld der Kunst zu positionieren.

Die Diplomarbeit bearbeitet die Einzigartigkeit des Universums des Studierenden und enthüllt dessen Besonderheiten, Herausforderungen, Resonanzen und Verknüpfungen. Das Experimentieren steht im Mittelpunkt dieser Schreibpraxis, in der die Intuition, die Suche nach einer geeigneten Methode, die enge Verbindung zwischen Form und Reflexion, ja sogar die Herausarbeitung einer Form der Reflexion zur Entwicklung einer spezifisch künstlerischen Sprache beitragen.

Die Bildung und Formulierung dieser Sprache impliziert kohärente und relevante Entscheidungen im Hinblick auf den plastischen Prozess¿: eine präzise und persönliche Fragestellung definieren¿; einen verkörperten und strukturierten Weg vorschlagen¿; wesentliche und bewährte Referenzen integrieren¿; seine Schreibweise(n) finden¿; einen Forschungsprozess offenlegen¿; das Erinnerungsobjekt als eine künstlerische Geste im Dialog mit der Produktion denken.

Visuelles Grafikdesign¿: Valentine Poulet, Option Communication, ÉSAL, Metz.

