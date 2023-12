FÊTONS LES ROIS – COLONIE ESPAGNOLE DE BÉZIERS 1 Rue de la Citadelle Béziers, 7 janvier 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 15:00:00

fin : 2024-01-07

La Colonie Espagnole de Béziers vous invite à fêter Noël et les Rois tous ensemble autour de bonnes galettes, de chocolat chaud et d’un spectacle avec le Ballet Iberia..

1 Rue de la Citadelle

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT BEZIERS MEDITERRANEE