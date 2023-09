SPECTACLE – RENAUD 1 rue de la Chapelle Saint-Avold, 18 novembre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

En 2023, Renaud signe son grand retour sur scène avec « Dans mes cordes », une tournée en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d’un ensemble d’instruments à cordes.. Tout public

Samedi 2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . 59 EUR.

1 rue de la Chapelle Centre culturel

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



In 2023, Renaud signs his return on stage with « Dans mes cordes », a tour in all intimacy where he will be accompanied on the piano by his friend Alain Lanty and an ensemble of string instruments.

En 2023, Renaud volverá a los escenarios con « Dans mes cordes », una gira íntima en la que estará acompañado al piano por su amigo Alain Lanty y un conjunto de cuerdas.

Im Jahr 2023 kehrt Renaud mit « Dans mes cordes » auf die Bühne zurück, einer intimen Tournee, bei der er von seinem Freund Alain Lanty am Klavier und von einem Ensemble von Streichinstrumenten begleitet wird.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE