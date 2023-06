Dédicace de Quentin Fichet à l’Office de Tourisme de Niort Marais Poitevin 1 Rue de la Chamoiserie Niort, 12 juillet 2023, Niort.

Le 12 juillet 2023, l’Office de Tourisme Niort Marais Poitevin accueil à 16h l’auteur Quentin Fichet pour un moment dédicace.

« Elias Le Dernier Manoir », un roman d’aventure pour les 8 – 12 ans, sorti en mai dernier, est le premier livre de l’auteur.

Entrée libre..

1 Rue de la Chamoiserie

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On July 12, 2023, Niort Marais Poitevin Tourist Office welcomes author Quentin Fichet for a book signing at 4pm.

« Elias Le Dernier Manoir », an adventure novel for 8 – 12 year olds, published last May, is the author’s first book.

Admission free.

El 12 de julio de 2023, la Oficina de Turismo de Niort Marais Poitevin recibirá al escritor Quentin Fichet para una firma de libros a las 16:00 horas.

« Elias Le Dernier Manoir », una novela de aventuras para niños de 8 a 12 años, se publicó en mayo y es el primer libro del autor.

Entrada gratuita.

Am 12. Juli 2023 empfängt das Office de Tourisme Niort Marais Poitevin um 16 Uhr den Autor Quentin Fichet zu einer Signierstunde.

« Elias Le Dernier Manoir », ein Abenteuerroman für 8- bis 12-Jährige, der im Mai dieses Jahres erschienen ist, ist das erste Buch des Autors.

Eintritt frei.

