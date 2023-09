Choeurs & orchestre des Hôpitaux et Université de Rouen Normandie 1 Rue de Germont Rouen, 24 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Après une belle série de concerts, la « croisière musicale » du CHOR’HUs va faire une dernière escale le dimanche 24 septembre à la Chapelle du CHU de Rouen. Mais ceci n’est qu’une étape vers une saison 2023 -2024 toujours aussi riche et variée qui saura vous entrainer à nouveau vers de beaux horizons musicaux.

Programme du concert :

Mendelssohn, Offenbach, Rossini, Vangelis

Direction Pr Pierre Déchelotte

Entrée gratuite, sans réservation.

After a fine series of concerts, the CHOR’HUs « musical cruise » will make a final stopover on Sunday September 24 at the Chapelle du CHU in Rouen. But this is just the start of the 2023 -2024 season, which will continue to be as rich and varied as ever, and will once again take you on a voyage of musical discovery.

Concert program :

Mendelssohn, Offenbach, Rossini, Vangelis

Conducted by Pierre Déchelotte

Free admission, no reservation required

Tras una magnífica serie de conciertos, el « crucero musical » CHOR’HUs hará una última escala el domingo 24 de septiembre en la Chapelle du CHU de Ruán. Pero esto no es más que el comienzo de la temporada 2023-2024, que seguirá siendo tan rica y variada como siempre, y que le llevará una vez más a un viaje de descubrimiento musical.

Programa de conciertos :

Mendelssohn, Offenbach, Rossini, Vangelis

Dirección: Pierre Déchelotte

Entrada gratuita, sin reserva previa

Nach einer schönen Konzertreihe wird die « musikalische Kreuzfahrt » des CHOR’HUs am Sonntag, dem 24. September, einen letzten Zwischenstopp in der Kapelle des Universitätsklinikums Rouen einlegen. Dies ist jedoch nur eine Etappe auf dem Weg zu einer Saison 2023 -2024, die immer so reich und vielfältig sein wird und Sie erneut zu schönen musikalischen Horizonten entführen wird.

Programm des Konzerts :

Mendelssohn, Offenbach, Rossini, Vangelis

Leitung Prof. Pierre Déchelotte

Freier Eintritt, keine Reservierung

