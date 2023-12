L’heure du conte pour les petits – C’est bientôt Noël ! 1 rue de Foncillon Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 10:30:00

fin : 2023-12-20 Lecture de plusieurs histoires dont Le sapin de Noël dont personne ne voulait de Yuval Zommer, aux éditions Minedition..

1 rue de Foncillon Médiathèque

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

