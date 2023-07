Visite en duo avec Atemporelle et Croctoo 1 rue de Clovis Vouillé, 5 août 2023, Vouillé.

Vouillé,Vienne

Accompagnée du dessinateur Croctoo, Sandrine Nicolet guide-conférencière vous fera découvrir la commune de Vouillé sous un angle artistique. Environ 1h30 de visite.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE, places limitées !

Toutes les animations de l’office de tourisme : https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

1 rue de Clovis Office de Tourisme du Haut-Poitou

Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by the artist Croctoo, guide Sandrine Nicolet will show you the town of Vouillé from an artistic angle. Approx. 1 hr 30 min.

RESERVATION REQUIRED, places are limited!

All Tourist Office events: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Acompañada por el dibujante Croctoo, Sandrine Nicolet le hará un recorrido artístico por Vouillé. Aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

RESERVA OBLIGATORIA, ¡las plazas son limitadas!

Todos los eventos de la Oficina de Turismo: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

In Begleitung des Zeichners Croctoo zeigt Ihnen Sandrine Nicolet, Fremdenführerin und Referentin, die Gemeinde Vouillé aus einem künstlerischen Blickwinkel. Ca. 1,5-stündige Führung.

RESERVIERUNG OBLIGATORISCH, begrenzte Plätze!

Alle Animationen des Fremdenverkehrsamtes: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou