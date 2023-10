Marché de Noël 1 Rue de Bougainville Gouville-sur-Mer, 3 décembre 2023, Gouville-sur-Mer.

Gouville-sur-Mer,Manche

Faites le plein d’idées cadeaux lors du marché de Noël ! Une quinzaine d’exposants, créateurs et artisans d’art vous attendent..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

1 Rue de Bougainville Anneville-sur-Mer

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Stock up on gift ideas at the Christmas market! Around 15 exhibitors, designers and craftsmen await you.

Haga acopio de ideas para regalar en el mercado navideño Una quincena de expositores, diseñadores y artesanos le esperan para darle la bienvenida.

Auf dem Weihnachtsmarkt können Sie sich mit Geschenkideen eindecken! Rund 15 Aussteller, Designer und Kunsthandwerker erwarten Sie.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche