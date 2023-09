MARCHÉ DE NOËL DES ÉMAUX DE LONGWY, FAÏENCES ET BELLE BROCANTE 1 rue de Boismont Longwy Catégories d’Évènement: Longwy

Meurthe-et-Moselle MARCHÉ DE NOËL DES ÉMAUX DE LONGWY, FAÏENCES ET BELLE BROCANTE 1 rue de Boismont Longwy, 25 novembre 2023, Longwy. Longwy,Meurthe-et-Moselle Pièces en émaux (XIXème siècle, XXème siècle, Art Déco, Majolique), belles faïences de Longwy et très beaux objets de brocante en vente.. Tout public

Samedi 2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 19:00:00. 2.5 EUR.

1 rue de Boismont Salle des sports – COSEC MOUSSET

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Enamel pieces (XIXth century, XXth century, Art Deco, Majolica), beautiful Longwy earthenware and very beautiful antiques for sale. Piezas esmaltadas (siglo XIX, siglo XX, Art Deco, Mayólica), hermosa loza Longwy y antigüedades muy bellas en venta. Stücke aus Emaille (19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Art Deco, Majolika), schöne Fayencen aus Longwy und sehr schöne Flohmarktobjekte im Angebot.

