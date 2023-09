SALON DES ARTISANS ET ARTISTES AMATEURS 1 rue de Blumont Dommartin-aux-Bois, 17 septembre 2023, Dommartin-aux-Bois.

Dommartin-aux-Bois,Vosges

Salon des Artisans et artistes amateurs.

Dédicaces, expositions, ventes, dégustations, démonstrations : en présence de vannier, tapissier, producteurs locaux, écrivains locaux, brasseurs, brodeuse, photos d’art….

Buvette et restauration rapide sur place.

Salon organisé par la municipalité.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

1 rue de Blumont Salle Polyvalente

Dommartin-aux-Bois 88390 Vosges Grand Est



Book signing, exhibitions, sales, tastings, demonstrations: with basket weavers, upholsterers, local producers, local writers, brewers, embroiderers, art photography….

Refreshments and fast food on site.

Fair organized by the municipality.

Firma de libros, exposiciones, ventas, degustaciones, demostraciones: con tejedores de cestas, tapiceros, productores locales, escritores locales, cerveceros, bordadores, fotografía artística….

Refrescos y comida rápida in situ.

Feria organizada por el ayuntamiento.

Messe für Kunsthandwerker und Hobbykünstler.

Widmungen, Ausstellungen, Verkauf, Verkostungen, Vorführungen: in Anwesenheit von Korbflechtern, Teppichknüpfern, lokalen Produzenten, lokalen Schriftstellern, Brauern, Stickerinnen, Kunstfotos…..

Erfrischungsgetränke und Schnellimbiss vor Ort.

Von der Gemeinde organisierte Messe.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT MIRECOURT