A table les copains ! 1 Rue de Bellevue Champillon, 6 octobre 2023, Champillon.

Champillon,Marne

Paolo Boscaro, Thibault Sombardier et Yann Couvreur se rencontrent en 2006 et se lient d’amitié derrière les pianos d’une cuisine.

Dix-sept ans plus tard, les trois chefs vous donnent rendez-vous le vendredi 6 octobre, pour vous faire partager la passion commune qui les unit.

Cette soirée étant placée sous le signe de I’amitié, nous avons convié deux maisons avec lesquelles des liens particuliers se sont tissés :

Champagne BILLECART SALMON et la Maison PETROSSIAN

Dès 19h, rencontrez les chefs autour d’un apéritif accompagné de la cuvée Billecart-Salmon Vintage 2013

À 20h, découvrez un menu gastronomique reprenant les incontournables de notre trio de chefs dans une ambiance conviviale !

• Amuse-bouche

Toast Melba et caviar Ossetra Royal Petrossian

• Les Gnoocchi aériens de Paolo Boscaro

crème parfumée au safran. pecorino, agrumes confits

• Le Turban de Sole de Thibault Sombardier

épinard, beurre blanc truffé

• Le Millefeuille de Yann Couvreur

ariettes de Kouign-Amann, crème légère à la vanille bleue.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

1 Rue de Bellevue Royal Champagne Hotel & Spa

Champillon 51160 Marne Grand Est



Paolo Boscaro, Thibault Sombardier and Yann Couvreur met in 2006 and struck up a friendship behind the kitchen pianos.

Seventeen years later, the three chefs invite you to join them on Friday, October 6, to share their common passion.

As this evening is all about friendship, we have invited two houses with which they have forged special ties:

Champagne BILLECART SALMON and Maison PETROSSIAN

From 7pm, meet the chefs for an aperitif accompanied by Billecart-Salmon Vintage 2013

At 8pm, discover a gastronomic menu featuring the must-try dishes of our trio of chefs in a convivial atmosphere!

? Amuse-bouche

Melba toast with Ossetra Royal Petrossian caviar

? Paolo Boscaro’s airy Gnoocchi

saffron-flavored cream, pecorino, candied citrus fruit

? Thibault Sombardier’s Turban de Sole

spinach, truffled beurre blanc

? Yann Couvreur’s Millefeuille

ariettes of Kouign-Amann, light blue vanilla cream

Paolo Boscaro, Thibault Sombardier e Yann Couvreur se conocieron en 2006 y entablaron amistad tras el piano de la cocina.

Diecisiete años después, los tres chefs le invitan a unirse a ellos el viernes 6 de octubre para compartir su pasión común.

Como esta velada gira en torno a la amistad, hemos invitado a dos casas con las que han forjado vínculos especiales:

Champagne BILLECART SALMON y Maison PETROSSIAN

A partir de las 19:00 h, encuentro con los chefs para un aperitivo acompañado de la cuvée Billecart-Salmon Vintage 2013

A las 20:00, descubra un menú gastronómico con los platos imprescindibles de nuestro trío de chefs en un ambiente agradable

? Amuse-bouche

Tostada melba con caviar Royal Petrossian Ossetra

? Ñoquis de Paolo Boscaro

crema aromatizada con azafrán, pecorino y cítricos confitados

? Turban de lenguado de Thibault Sombardier

espinacas, beurre blanc trufado

? Milhojas de Yann Couvreur

ariettes de Kouign-Amann, crema de vainilla celeste

Paolo Boscaro, Thibault Sombardier und Yann Couvreur lernten sich 2006 kennen und freundeten sich hinter den Klavieren einer Küche an.

Siebzehn Jahre später laden die drei Köche Sie am Freitag, den 6. Oktober, ein, um mit Ihnen die gemeinsame Leidenschaft zu teilen, die sie vereint.

Da dieser Abend unter dem Zeichen der Freundschaft steht, haben wir zwei Häuser eingeladen, mit denen wir besondere Beziehungen aufgebaut haben:

Champagne BILLECART SALMON und das Haus PETROSSIAN

Ab 19 Uhr treffen Sie die Küchenchefs bei einem Aperitif, begleitet von der Cuvée Billecart-Salmon Vintage 2013

Um 20 Uhr entdecken Sie ein gastronomisches Menü, das die unumgänglichen Gerichte unseres Cheftrios in einer geselligen Atmosphäre aufgreift!

? Amuse-bouche

Melba-Toast und Ossetra Royal Petrossian Kaviar

? Die luftigen Gnoocchi von Paolo Boscaro

mit Safran parfümierte Creme. Pecorino, kandierte Zitrusfrüchte

? Der Turban de Sole von Thibault Sombardier

spinat, getrüffelte Beurre blanc

? Le Millefeuille von Yann Couvreur

kouign-Amann-Arietten, leichte Creme mit blauer Vanille

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts