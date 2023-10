Atelier pain et contes – Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église, 3 novembre 2023, Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église,Manche

Avec François Thiébot. Chaque enfant façonne son petit pain qui sera cuit au four à bois de la ferme-musée.

Chacun repart avec son petit pain.

Activité 2.50€/pers en plus de l’entrée au musée. Sur réservation..

1 rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



With François Thiébot. Each child makes a bun, which is baked in the museum farm’s wood-fired oven.

Each child leaves with his or her own bread roll.

2.50/person in addition to museum admission. Reservations required.

Con François Thiébot. Cada niño elabora su propio panecillo, que se hornea en el horno de leña de la granja del museo.

Cada uno se irá con su propio panecillo.

2,50 EUR/persona, además de la entrada al museo. Es necesario reservar.

Mit François Thiébot. Jedes Kind formt sein eigenes Brötchen, das im Holzofen des Bauernhofmuseums gebacken wird.

Jeder geht mit seinem Brötchen nach Hause.

Aktivität 2.50?/Pers zusätzlich zum Museumseintritt. Auf Voranmeldung.

