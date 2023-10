Atelier jus de pomme – Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église, 31 octobre 2023, Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église,Manche

Découvrez comment les paysans pressaient les pommes pour en extraire le jus. Dégustation.

Atelier sur réservation.

Supplément activité : 2.50€/personne..

2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 . .

1 rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



Discover how peasants pressed apples to extract their juice. Tasting session.

Workshop on reservation.

Activity supplement: ?2.50/person.

Descubra cómo los agricultores prensaban las manzanas para extraer el zumo. Degustación.

Taller previo acuerdo.

Suplemento por actividad: 2,50 euros/persona.

Erfahren Sie, wie die Bauern die Äpfel auspressten, um den Saft zu gewinnen. Anschließend wird eine Kostprobe gereicht.

Workshop nach vorheriger Anmeldung.

Zusätzliche Aktivität: 2.50?/Person.

