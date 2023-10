Atelier laine et tissage – Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église, 30 octobre 2023, Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église,Manche

Découvrez les savoir-faire de la laine, en vous initiant au lavage de la toison ou encore au cardage, filage et tissage !

Visite sur réservation. Supplément de 2.50€/pers en plus de l’entrée au musée..

2023-10-30 14:30:00 fin : 2023-10-30 . .

1 rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



Discover wool know-how, from fleece washing to carding, spinning and weaving!

Visits must be booked in advance. 2.50/person supplement on top of museum admission.

Descubra cómo se trabaja la lana, desde el lavado del vellón hasta el cardado, el hilado y el tejido

Las visitas deben reservarse con antelación. Se cobra un suplemento de 2,50 € por persona además de la entrada al museo.

Entdecken Sie das Know-how der Wollverarbeitung, indem Sie sich in das Waschen des Vlieses oder auch in das Kardieren, Spinnen und Weben einführen lassen!

Besichtigung nach vorheriger Anmeldung. Zuschlag von 2.50?/Person zusätzlich zum Museumseintritt.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche