Balade buissonnière : arbres et feuilles d’automne Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église, 27 octobre 2023, Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église,Manche

Avec une animatrice du CPIE, partez à la découverte des arbres du bocage. Elle vous aidera à les identifier par des jeux d’observation des feuilles et écorces. Emmenez votre panier pour la cueillette.

Atelier sur réservation.

Supplément activité : 2.50€/personne..

1 rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



With a CPIE guide, discover the trees of the bocage. She’ll help you identify them by observing their leaves and bark. Bring your own basket for picking.

Workshop on reservation.

Activity supplement: 2.50?/person.

Con un guía del CPIE, descubra los árboles del bocage. Le ayudará a identificarlos observando sus hojas y su corteza. Traiga su propia cesta para recolectar.

Taller con cita previa.

Suplemento de actividad: 2,50 euros/persona.

Gehen Sie mit einer Betreuerin des CPIE auf Entdeckungsreise zu den Bäumen der Bocage. Sie wird Ihnen helfen, sie durch Beobachtungsspiele der Blätter und Rinde zu identifizieren. Nehmen Sie Ihren Korb zum Pflücken mit.

Workshop nach vorheriger Anmeldung.

Zusätzliche Aktivität: 2.50?/Person.

